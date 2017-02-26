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26 فبراير, 2017   3335

ضبط أربعة أشخاص قاموا بسرقة سيارة الأجرة وعابري الطريق

العقيد فواز الميمان

 

 

 

 

 

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السلب ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عدد من بلاغات سائقي مركبات الأجرة و عابري الطريق عن قيام اربعة جناة باستيقافهم و تهديدهم بسلاح ابيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بالقوة وسط و غرب العاصمة الرياض .

اثر ذلك  عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي  بشرطة المنطقه على وضع الخطط اللازمة للتصدى لتلك الجرائم و ضبط مرتكبيها ، و بفضل من الله تعالى أسفرت الجهود المبذولة من تحديد  الاشتباه في  ” أربعة أشخاص سعوديي الجنسية / في العقد الثاني من العمر ” اشارت الدلائل على وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً في  كمائن محكمة، وبسماع اقوالهم مبدئيا أقروا  بما نسب اليهم متبادلين الادوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين واحالتهم لمركز الشرطة المختص رهن توسع التحقيق في القضايا المقيده ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

 

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