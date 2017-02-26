ضبط أربعة أشخاص قاموا بسرقة سيارة الأجرة وعابري الطريق

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السلب ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عدد من بلاغات سائقي مركبات الأجرة و عابري الطريق عن قيام اربعة جناة باستيقافهم و تهديدهم بسلاح ابيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بالقوة وسط و غرب العاصمة الرياض .

اثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه على وضع الخطط اللازمة للتصدى لتلك الجرائم و ضبط مرتكبيها ، و بفضل من الله تعالى أسفرت الجهود المبذولة من تحديد الاشتباه في ” أربعة أشخاص سعوديي الجنسية / في العقد الثاني من العمر ” اشارت الدلائل على وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً في كمائن محكمة، وبسماع اقوالهم مبدئيا أقروا بما نسب اليهم متبادلين الادوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين واحالتهم لمركز الشرطة المختص رهن توسع التحقيق في القضايا المقيده ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .