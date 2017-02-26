بلدية بقيق تغلق مطعم ومخبز لتدني مستوى النظافة ورصد مخالفات عديدة

صراحة – محمد المحسن : أغلقت بلدية محافظة بقيق أحد المطاعم والمخابز المخصصة لبيع الفول مؤقتاً لوجود عدد من المخالفات لوحظت على المطعم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق الدكتور علي السواط أن إغلاق المطعم مع المخبز جاء بسبب وجود حشرات (صراصير) في المستودعات الغذائية للمطعم ووجود لحوم مجهولة المصدر تقدر بـ 40 كلغم تم مصادرتها وإتلافها وتدني مستوى النظافة بالمحل وعدم وجود الكروت الصحية للعاملين بالمطعم أثناء الزيارة وعدم تجديد رخصة المحل، وعدم إغلاق فتحات الصرف الصحي المكشوفة بالمحل وتسييح المواد الغذائية بطريقة غير صحية ووجود ثلاجات غير صالحة للاستخدام.

وأضاف السواط انه وبناء على الملاحظات السابقة تم غلق المحل إحترازياً لحين معالجة المخالفات الصحية الموضحة سابقاً والتي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة العامة وكذلك استكمال وتحقيق الإشتراطات الصحية المطلوبة ودفع الغرامة المالية المترتبة على المخالفات.

ودعت بلدية محافظة بقيق جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.