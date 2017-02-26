“السعودية ” تدشن صالة “وِلكَمْ لاونج” بمطار المدينة المنورة غداً

صراحة – خالد الحسين : تدشن شركة الخطوط السعودية للتموين غداً ، صالة “وِلكَمْ لاونج” بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، وهي أول صالة من هذا النوع في صالات السفر الداخلي بمطارات المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبان أن صالة “وِلكَمْ لاونج تأتي ضمن خطة توسيع الأعمال وتعزيز التنافسية وتنويع الخدمات المقدمة للضيوف من خلال مفهوم جديد يتناسب وكافة الشرائح من الضيوف المسافرين على جميع الدرجات ولمختلف الوِجهات ، سواءٌ على رحلات الخطوط السعودية أو شركات الطيران الأخرى ، بالإضافة إلى باقة متكاملة من خدمات الترانزيت ، ما يساهم إلى حدٍ كبير في دعم إمكانات وخدمات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.