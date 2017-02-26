التعاون يلتقي استقلال طهران الإيراني غداً بدوري أبطال آسيا



صراحة – فيصل القحطاني : يسعى فريق التعاون السعودي إلى تحقيق نتيجة جيدة عندما يقابل فريق استقلال طهران الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بسلطنة عمان ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويبحث الفريق التعاوني في مشواره الآسيوي الأول تحت إشراف مدربه الروماني كونستانتين ، عن تحقيق فوزه الثاني بعد الأول على فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني بهدف دون رد .

ويبرز في صفوف التعاون الذي تأسس عام 1956م ، فهد الشمري وطلال عبسي وعبدالرحمن البركة وأحمد الزين ونايف موسى والبرتغالي ريكاردو ماتشادو والروماني سان مارتن والسوري جهاد الحسين والفرنسي الحسن ندياي .

وبنفس المجموعة يحل فريق الأهلي الاماراتي ضيفا على فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني ، واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف في دبي .