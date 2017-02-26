وزير التعليم يدشن الحملة التعريفية بوسائل الأمن والسلامة المدرسية

صراحة – محمد المحسن : دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم الحملة التعريفية بوسائل الأمن والسلامة المدرسية (#مخرج_طوارئ)، التي أطلقتها إدارة الأمن والسلامة في الوزارة.

وقال العيسى في كلمة له بهذه المناسبة : ” يأتي اهتمام وزارة التعليم بالأمن والسلامة في المدارس، كونه جانباً مهماً في البيئة التربوية والتعليمية، وتوفير الأمن والسلامة في المدارس يمنح الطلاب والطالبات المزيد من العطاء والاستمرار”.

وأضاف معاليه : “أتمنى التوفيق لإدارة الأمن والسلامة في الوزارة، ونتطلع إلى أن تحقق الحملة المزيد من الوعي في مجال الأمن والسلامة بالمدارس، كما نتطلع أن تحقق مثل هذه الحملات القدر الكافي من الدراية بالأخطار التي قد تحصل في المدارس وطرق التعامل معها ” .

من جانبه، أوضح المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي في مجال الأمن والسلامة المدرسية في الميدان التعليمي، وتفعيل أهمية السلامة في المدارس بشكل أكبر، لافتاً إلى أن إدارة الأمن والسلامة في الوزارة مستمرة في تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل، وإطلاق الحملات التوعوية، لإيصال رسالتها إلى الميدان.