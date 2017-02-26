الفتح يستضيف لخويا القطري غداً بدوري أبطال آسيا

صراحة – خالد الحسين : يستضيف فريق الفتح السعودي نظيره لخويا القطري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وتعد المباراة الثالثة التي تجمع الفتح أمام الفرق القطرية، إذ سبق أن واجه الجيش مرتين في دور المجموعات عام 2014 وتعادل في الأولى بدون أهداف ثم خسر الثانية بهدفين دون رد .

ويسعى الفتح الذي يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم وضعته على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى فضلا عن خروجه من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، في استغلال عاملي الملعب والجمهور وتعويض خسارته الأولى أمام استقلال خوزستان في مسقط .

ويبرز في صفوف الفتح عبدالله العويشير وعلي البليهي وحمدان الحمدان وتوفيق بوحيمد والبرتغالي أوكرا والبرازيلي جونيور والتونسي عبدالقادر الوسلاتي .

فيما حقق فريق لخويا فوزا مهما على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد جعلته في صدارة المجموعة .

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة يلعب فريق الجزيرة الإماراتي مع استقلال خوزستان الإيراني في أبوظبي .