استحداث ادارتين بصحة الرياض.. وتكليف الزهراني مديرا لتطوير بيئة العمل والحامد مديرا للمشاركة الاجتماعية

صراحة – نواف العايد : اصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري قراراً إدارياً باستحداث ادارتين جديدتين وهما ادارة تطوير بيئة العمل وإدارة المشاركة المجتمعية .

وتم تكليف أ. يوسف بن محمد الزهراني مديرا لادارة تطوير بيئة العمل ، فيما كلّف أ. سعود بن فهد الحامد مديرا لادارة المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا التنظيم والتطوير الاداري بصحة الرياض بناء على توجيهات معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة .

وتسعى الصحة الى تنمية مواردها واستغلالها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي من اهم أهدافها تحسين وتطوير الموارد البشرية ادارياً وتقنياً لضمان استمرارية جودة العمل والذي سينعكس إيجابياً في تقديم افضل الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى وأسرهم.

من جانبه شدد د. الدوسري على أهمية تحقيق تطلعات المسئول والمواطن ووضعها هدف من الواجب تحقيقه في ظل وجود الدعم اللامحدود من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين.

وعبّر المكلفان بقيادة هاتين الادارتين عن عميق شكرهما لمدير عام صحة الرياض على ثقته فيهما ، مؤكدان عزمهما على رسم سياسات واجراءات تساهم في رقي ونمو العمل المؤسسي وتطويره