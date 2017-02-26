إنقاذ ثلاثيني تعرض لكسور ونزيف حاد بالمخ بمستشفى وادي الدواسر

صراحة – محمد المحسن : نجح فريق طبي بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام في إنقاذ ثلاثيني تعرض لإصابات شديدة أثناء حادث مروري، نتج عنه كسور بعظام الجمجمة متحركة، وفي صابونة الركبة، صاحبه نزيف حاد وتهتك شديد في أجزاء من جسمه.

وأوضحت وزارة الصحة أن قسم الإسعاف والطوارئ كان قد استقبل حالة لمواطن ثلاثيني، يعاني من كسر بعظام الجمجمة متحرك ونزيف حاد من أحد الشرايين الرئيسية للمخ وتهتكاً لأغشية المخ، وكسر بصابونة الركبة مع تهتك في المفصل والصابونة والأنسجة، حيث قرّر الفريق الطبي توجيه الحالة إلى قسم العمليات نظراً لخطورتها،وبحمد الله نجح الفريق في إجراء العملية، بإزالة التجمع الدموي وإيقاف النزيف، وترميم أغشية المخ، وتثبيت العظم المكسور.

وبعد تحسن ملاحظ في حالة المريض تم رفع جهاز التنفس الصناعي منه، وتحويله للأقسام العادية، حيث يخضع حالياً للمتابعة من قبل الأطباء، ومن المتوقع خروجه خلال الأيام القادمة بإذن الله .