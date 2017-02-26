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26 فبراير, 2017   2783

تعليم جازان يعتمد أسماء المرشحين للإيفاد للعمل في الخارج

تعليم-جازان

صراحة – خالد الحسين : اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي اليوم ,أسماء المرشحين للإيفاد للعمل في الخارج وذلك بعد إنهاء إجراءات المفاضلة بين المتقدمين.
وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد عطيف أن عدد المتقدمين للإيفاد للعمل في الخارج بلغ 36 متقدما في تخصصات التربية الإسلامية والقيادة المدرسية واللغة العربية والاجتماعيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والصفوف الأولية، مبينا أن المجتازين لإجراءات المفاضلة بلغ عددهم 9 مرشحين وذلك بعد خضوعهم لمعايير المفاضلة من اختبارات ومقابلات شخصية ونقاط تكوين الملفات .

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