فتح باب التقديم على منحة الأولويات البحثية بجامعة القصيم

صراحة – نواف العايد : اعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على منحة الأولويات البحثية وفق آليات وضوابط تحددها عمادة البحث العلمي على أن تكون متسقة مع الاحتياجات الملحة أو المطروحة على الساحة والخاصة بمنطقةالقصيم .

مجالات الأولويات البحثية للعام الجامعي 1438/1437هـ:

بعد الدراسة واستطلاع الآراء المعنية بهذا الشأن قامت عمادة البحث العلمي بتحديد االأولويات البحثية لمنطقة القصيم كمايلى :

1- تطبيقات المدن الذكية

دراسة

مدى إمكانية تطبيق مفهوم المدن الذكية بمنطقة القصيم على أن تراعى أهم

مكونات وعناصر مفاهيم المدن الذكية من خلال المحاور التالية :

• تحديد أهم العوائق والتحديات التي تواجهها .

• تقديم الاليات والحلول المناسبة لها.

2- أمن المعلومات الإلكتروني

دراسة الكفاءة الأمنية

الإلكترونية لعدد من الجهات الحكومية المحلية بمنطقة القصيم وقياس مدى

تماسكها الأمني الإلكتروني مع مراعاة كلٍ من:

• دراسة المستوى الأمني مقارنة بالمقياس العالمي.

• تحديد أهم المشاكل والثغرات الأمنية الإلكترونية.

• تقديم الحلول المناسبة لرفع الكفاءة الأمنية الإلكترونية.

3- التعامل التربوي مع أطفال التوحد

بناء دليل اجرائي نحو تطبيق البرامج التربوية والعلاجية لأطفال التوحد بمنطقة القصيم على أن تشمل المحاور التالية :

• رصد دقيق لحجم هذه الفئة بالمنطقة والتحديات التربوية والعلاجية التي تواجهها

• ابراز الدور المطلوب من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى راسها الاسرة والمدرسة في التعامل التربوي مع هذه الفئة

• الخروج بدليل اجرائي يساهم في توعية المجتمع بكافة مؤسساته لكيفية التعامل بشكل علمي وتربوي مع هذه الفئة .

4- دراسة آفات سوسة النخيل بمنطقة القصيم في أحد المحاور التالية :

• تحديد أهم السلالات الوراثية لسوسة النخيل.

• طرق مبتكرة للكشف عن سوسة النخيل.

5- السرطانات الشائعة بـمنطقة القصيم والعوامل الوراثية والبيئة المؤهلة لها وعوامل الخطورة في أحد المحاور التالية :

• سرطان الأنف البلعومي .

• سرطانات الغدة الدرقية .

6- البدانة وداء السكري بـمنطقة القصيم والطرق المبتكرة للوقاية منها على أن تشمل المحاور التالية :

• العوامل المسببة للبدانة عند طلاب و طالبات مراحل التعليم الأساسية بالقصيم .

• أثر النشاط البدني على البدانة ومؤشرات السكر بالدم .

• أثر تخفيف الوزن على مؤشرات السكر بالدم .

7- دراسة مسببات التحسس في الجهاز التنفسي بمنطقة القصيم على أن تشمل المحاور التالية :

• تحديد أهم المصادر المهيجة بدقة.

• توضيح آلية تأثير تلك المصادر.

• اقتراح أهم طرق الوقاية وتقليل التأثير.

8- تقدير مستويات الإشعاع الطبيعي و تركيز العناصر في المنتجات الغذائية المحلية بمنطقة القصيم على أن تشمل الدراسة:

• حساب معدل الجرعات الممتصة و الجرعات المكافئة السنوية .

9- تطوير بدائل تقلل من استهلاك الطاقة في أحد المحاور التالية :

• أنظمة التكييف باستخدام الطاقة الشمسية.

• انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.

• كفاءة استهلاك الطاقة في المباني السكنية والصناعية.

• استغلال المواد الخام المحلية في عمليات العزل الحراري وتطوير مواد جديدة تستخدم في صناعة الألواح الشمسية.

• تطوير طرق تصنيع تساهم في تقليل استهلاك الطاقة.

الشروط والضوابط:

1.

الفريق البحثي لا يقل عن باحثين من داخل الجامعة يفضل من تخصصات مختلفة و

يفضل مشاركة واحد على الأقل من جهة خارجية ذات علاقة بالمشروع على أن تصرف

مكافأته من بند المساعدين.

2. يفضل مشاركة طالب دراسات عليا و طالب بكالوريوس.

3. مدة البحث 12 شهراً.

4. لا يحق لعضو هيئة التدريس التقديم في أكثر من بحث واحد كباحث رئيس وبحثين كباحث مشارك.

5. مكافآت فريق العمل وفق اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات.

6. تقديم تقرير (فني و مالي) لنصف المدة من بداية التنفيذ (التقرير الأول).

7. تقديم تقرير نهائي (فني و مالي) بعد الانتهاء من المشروع (التقرير الثاني).

8. النشر العلمي للنتائج (ورقة علمية واحدة على الأقل في مجلات ISI ).

9. ان تكون مخرجات المشروع قابلة للتطبيق في سبيل خدمة منطقة القصيم.

10. يقوم الفريق البحثي بتنظيم ورشة عمل لاستعراض نتائج المشروع.

11. لا يحق لعضو هيئة التدريس التقدم لهذه المنح اذا كان لديه بحثاً

متعثراً (سنة 2015 وما قبل) إلا إذا قدم التقرير النهائي قبل انتهاء فترة

التقديم للمنحة.

12. التقديم من خلال النظام الألكتروني لعمادة البحث العلمي(RTMS)

تصرف مكافآت فريق العمل على النحو التالي:

الباحثون :

يصرف 50 % بعد تسليم التقرير الأول.

يصر ف 50 % بعد النشر وإقفال البحث.

المساعدون:

وفق اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات.

لمزيد من الاستفسارات

يرجي مراجعة مدراء المراكز المختصة

للدعم الفني بالعمادة

م/ياسر أحمد الشطيف

Email:yasserahmedalshoteef@gmail.com

تحويلة: 1417

للدعم الأكاديمي بالعمادة

د/ عبدالحفيظ عبدالطيف شوق

Email:abda.shouk@qu.edu.sa