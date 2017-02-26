مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوقع اتفاقية إنشاء عيادة أسنان متكاملة

صراحة – خالد الحسين :وقع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع أحدى الشركات الوطنية للخدمات الطبية، وذلك لإنشاء عيادة أسنان متكاملة لدعم القسم الطبي بالمركز وأستكمال دوره في تقديم الخدمات الطبية والصحية المقدمة للأطفال المعوقين.

وأوضح مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة هيثم بن مسلم عثمان أن المركز يبحث عن مواصلة التميز الذي حققه في السنوات الماضية، مشدداً على أن عيادة الأسنان ستكون رافدا قويا للقسم الطبي في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وستوفر الراحة لأطفال الجمعية.