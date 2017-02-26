الرئيس اليمني يلتقي وكيل الأمين العام ‏للأمم المتحدة للشؤون ‏الإنسانية



صراحه- واس;التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم ‏في عدن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ‏للشؤون ‏الإنسانية ستيفن اوبراين والوفد المرافق ‏له الذي يزور اليمن حالياً.‏

واستعرض الرئيس هادي خلال اللقاء مجمل ‏الأوضاع الراهنة في البلاد خاصة على الصعيد ‏الإنساني والممارسات التي تقوم بها مليشيات ‏الحوثي والمخلوع صالح تجاه الشعب اليمني.‏

وأكد هادي أن ‏معاناة الشعب اليمني تتضاعف ‏خاصة في ‏المناطق التي ما زالت تحت نفوذ ‏الإنقلابيين، وقيام المليشيات باعتقال الآلاف من ‏المعارضين لهم والزج بهم في سجونها، إضافة ‏إلى عبثهم باقتصاد الدولة ‏ومقدرات البلاد ‏وإفراغهم خزينة البنك المركزي ‏لمصلحة ‏مجهودهم الحربي وحرمان الشعب من ‏قوته ‏والموظفين من مرتباتهم.‏

وأشار الرئيس اليمني خلال اللقاء الذي ‏حضره ‏رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى ‏الجهود ‏التي تقوم بها الحكومة الشرعية تجاه ‏الشعب ‏اليمني في المحافظات كافة خاصة على ‏صعيد دفع ‏مرتبات موظفي القطاع المدني بما ‏فيهم الموظفون ‏في محافظة صعده معقل ‏الإنقلابيين، لافتاً إلى عناية حكومته بالمواطنين أينما كانوا ‏رغم ‏جباية الانقلابيين للموارد الضريبية ‏والجمركية ‏وغيرها لمصلحتهم دون توريدها الى ‏البنك ‏لمصلحة الدولة.‏

وحث الرئيس هادي الأمم المتحدة ‏والمنضمات ‏الإنسانية على القيام بزيارة ميدانية ‏للإطلاع على ‏التسهيلات التي تقوم بها السلطات ‏في مختلف ‏الموانئ والمنافذ التي تتم في عملية ‏انسيابية من ‏خلال تدفق البضائع الى كل مناطق ‏البلاد دون ‏استثناء.‏

من جانبه نوه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ‏بالأوضاع المستقرة في عدن بمختلف الجوانب ‏وخاصة على الصعيد الأمني، متطلعاً لزيارة ‏محافظة تعز للوقوف على ‏أوضاعها واحتياجاتها ‏الإنسانية.‏

وكشف ستيفن اوبراين عن ترتيبات تتم ‏لإطلاق ‏حملة إنسانية في الخامس والعشرين من ‏شهر ‏إبريل المقبل لدعم اليمن وتقديم مزيد من ‏مساعدات ‏الإغاثة تهدف إلى تأمين الاحتياجات ‏الاساسية من ‏الغذاء والماء والدواء للمحتاجين.‏

وكان المسؤول الأممي بدأ أمس زيارة إلى اليمن تستغرق أسبوعاً للاطلاع ‏على الوضع الإنساني المتدهور جراء الحرب التي ‏فرضتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح