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26 فبراير, 2017   2806

وزير البيئة والمياه يجتمع مع وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صراحه- فيصل القحطاني ; بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مع معالي وزير الزراعة والأغذية والثروة البحرية الإيرلندي مايكل كريد , اليوم , أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة وسبل تطويرها.
كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماع بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض , مناقشة عدد من الموضوعات تضمنت التعاون بين المملكة وإيرلندا في مجال الأغذية الزراعية، إضافة إلى أنظمة الاستدامة الغذائية الإيرلندية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارتين في المجالات الأخرى ذات العلاقة.

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