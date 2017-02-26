وزير البيئة والمياه يجتمع مع وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي

صراحه- فيصل القحطاني ; بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مع معالي وزير الزراعة والأغذية والثروة البحرية الإيرلندي مايكل كريد , اليوم , أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماع بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض , مناقشة عدد من الموضوعات تضمنت التعاون بين المملكة وإيرلندا في مجال الأغذية الزراعية، إضافة إلى أنظمة الاستدامة الغذائية الإيرلندية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارتين في المجالات الأخرى ذات العلاقة.