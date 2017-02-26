الانضباط تغرم لاعبي الاتفاق الكويكبي وكنو

صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه بطولة دوري جميل للمحترفين صادر عن لجنة الانضباط المخالفة

امتناع لاعب فريق نادي الاتفاق/ محمد مرزوق الكويكبي عن الحضور إلى منطقة الفلاش الانترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية)، بعد نهاية المباراة التي أقيمت في تاريخ 20/05/1438هـ الموافق 17/02/2017م، بين فريقي نادي الوحدة ونادي الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير رابطة دوري المحترفين الإعلامي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الاتفاق/ محمد مرزوق الكويكبي للمادة (59/2) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15،000) خمس عشرة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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رقم القرار (153/ل ض/1438)

تاريخ القرار

27/05/1438هـ

الموسم الرياضي

1437-1438هـ

المسابقة

بطولة دوري جميل للمحترفين

صادر عن

لجنة الانضباط

المخالفة

امتناع لاعب فريق نادي الاتفاق/ محمد إبراهيم كنو عن الحضور إلى منطقة الفلاش الانترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية)، بعد نهاية المباراة التي أقيمت في تاريخ 20/05/1438هـ الموافق 17/02/2017م، بين فريقي نادي الوحدة ونادي الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير رابطة دوري المحترفين الإعلامي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الاتفاق/ محمد إبراهيم كنو للمادة (59/2) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15،000) خمس عشرة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.