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26 فبراير, 2017   1679

تُغريم الحكم “المرواني” أربعون ألف ريال

الانضباط

صراحة – محمد المحسن : اصدرت لجنة الانضباط حكمها في الدعوى المقامة من/ مرعي محمد العواجي (مدير إدارة تطوير الحكام). ضد/ محمد صالح المرواني (حكم). بسبب إساءته للمدعي إعلامياً، في تصريح منشور في إحدى الصحف المحلية.

القرار

أولاً: ثبوت وجود إساءة إعلامية من قبل المدعى عليه الحكم/ محمد صالح المرواني تجاه المدعي مدير إدارة تطوير الحكام/ مرعي محمد العواجي بالمخالفة للمادة (47/2) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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