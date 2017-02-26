علوم الحاسب بجامعة الملك فيصل تنظم ملتقى الأندية الطلابية

صراحة – نواف العايد : بتوجيه من سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور ماجد بن عادي الشمري، وإشراف سعادة وكيلة الكلية الدكتورة نورة بنت عبدالله الخالدي، أقامت الكلية في أقسام الطالبات ملتقى للتعريف بالأندية الطلابية، وذلك يوم الثلاثاء 24/ 5/ 1438هـ الموافق 21 /2 /2017 في بهو الكلية.

وقد شاركت كافة الأندية الطلابية بالكلية بركن تم من خلاله التعريف بالنادي وعرض رؤيته وأهدافه، ناهيك عن دعوة طالبات الكلية للمشاركة والتسجيل بالأندية وهي: نادي الإعلام الرقمي، ونادي Live to make a change ، والنادي العلمي ، ونادي xspeak .