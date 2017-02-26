أتلتيكو يودع الكالديرون بخسارة أمام برشلونة

صراحة – وكالات: نجح نادي برشلونة الإسباني في خطف انتصار مُثير على حساب نادي أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب فيسنتي كالديرون في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة كبيرة من لاعبي أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب وكانوا أخطر على مستوى الهجمات على مرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.

لاعبو الروخيبلانكوس كانوا يقومون بالضغط على لاعبي برشلونة لمنعهم من استخراج الكرة بالشكل المطلوب وأيضاً من أجل محاولة تسجيل هدف يُعطيهم الأفضلية خلال المباراة، لكن مُعظم محاولاتهم تصدى لها الحارس البارع تير شتيغن.

أمَّا برشلونة فكان له محاولتان خطيرتان الأولى عن طريق ليونيل ميسي بركلة حرة رائعة تصدى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك ببراعة، والثانية سجلها لويس سواريز هدفاً لكن الحكم ماتيو لاهوز احتسبها خطأً على الأوروغواياني لصالح الحارس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، دخل برشلونة بشكل أفضل مما كان عليه في الفترة الأولى محاولاً هو تسجيل الهدف الأول، لكن مرتدات أتلتيكو كانت خطيرة، لكن تير شتيغن كان يواصل التصدي لها ببراعة كبيرة.

واستمرت محاولات الفريق الكاتالوني من أجل الحصول على هدف يحصد لهم النقاط الثلاث في تلك المواجهة الصعبة لينجح البرازيلي رافينيا ألكانتارا في تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 64.

لكن أتلتيكو مدريد لم يكن يائساً وعاد بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل لينجح في ذلك بالفعل عن طريق المدافع الأوروغواياني دييغو غودين برأسية رائعة بعد عرضية أروع من القائد غابي فيرنانديز في الدقيقة 70.

لكن ليونيل ميسي رفض الوقوف مستسلماً أمام ما يحدث في المباراة لينجح في تسجيل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

هذا الانتصار قاد برشلونة إلى الصعود لصدارة جدول ترتيب أندية الليغا برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيواجه نادي فياريال الليلة، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 45 في المركز الرابع.