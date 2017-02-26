“نحن والمراهق” برنامج تدريبي للأمهات الحاضنات في الأسر البديلة

صراحة – نواف العايد: أطلق مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجه التدريبي “نحن والمراهق” الذي يستهدف الأمهات الحاضنات في الأسر البديلة ويستمر لمدة شهر ونصف بواقع يوم واحد أسبوعياً.

ويشتمل البرنامج، الذي يهدف إلى توعية الأمهات بالأساليب الصحيحة للتعامل مع فئة المراهقين، على سلسلة متواصلة من المحاضرات وورش العمل التي أعدتها الاخصائية النفسية بقسم الأسر البديلة شذا الفضيلي، وتتناول فيها أهم التغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة للمراهق بشكل عام ولدى المراهق المحتضن من الأيتام بشكل خاص، والمشاكل المصاحبة لهذه التغيرات والاحتياجات النفسية الواجب مراعاتها وكيفية تفهمها، وحل المشكلات والصراعات التي قد تظهر بسبب هذه المرحلة، إضافةً إلى عرض بعض التجارب للأمهات الحاضنات مع ابناءهن ومناقشة كل مايتعلق بالإبن أو الإبنة المحتضنين لدى الأسر البديلة .

كما أقام المكتب لقاءه الشهري للأمهات البديلات تحت عنوان “الاساليب التربوية في بناء تقدير الذات وتوكيدها من الطفولة للمراهقة وحضره 30 متدربة وتناولت فيه مشاعل البكري من وزارة التربية والتعليم بالشرح والتفصيل خصائص الطفولة والميول الإنسانية وكيفية تحقيق الذات لدى الطفل وخاصةً اليتيم .

يذكر أن هذه البرامج واللقاءات تُعد من ضمن البرامج التدريبية التي يحرص مكتب الإشراف على أقامتها بشكل دوري لتثقيف الأمهات في الأسر الحاضنة، ومساعدتهن على القيام بدورهن في تربية ورعاية الأبن المحتضن على أكمل وجه، وتذليل العقبات التي قد تواجههن أثناء تقديم تلك الرعاية .