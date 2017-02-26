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26 فبراير, 2017   2070

البيت الأبيض يهدد موظفيه بعقوبات صارمة بعد اكتشاف التسريبات

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صراحة – وكالات : وجه شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، بتدقيق محتويات هواتف بعض موظفي الإدارة الأمريكية، على خلفية نشر تسريبات من اجتماع مغلق عقد في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن أحد الحاضرين في لقاء سبايسر مع موظفي البيت الأبيض قوله إن سبايسر كشف، الأسبوع الماضي، أن بعض وسائل الإعلام نشرت تسريبات من اجتماع مغلق لموظفي المكتب الإعلامي (مكتب سبايسر)، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء مجموعة من الموظفين إلى مكتبه مجددا. وكان عليهم، لدى دخولهم المكتب، أن يسلموا أجهزتهم الإلكترونية (بما فيها هواتفهم الشخصية والخاصة بالخدمة) لتدقيق محتوياتها.

وذكَّر سبايسر مرؤوسيه بالقانون الذي يحظر على موظفي الإدارة استخدام التطبيقات الخاصة بتشفير المعلومات وإزالة الرسائل بالطريقة الآلية، مهددا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدهم في حال تكرار التسريبات.

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