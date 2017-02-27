تعليم الحدود الشمالية يدشن مشروع نظام إدارة الجودة في مكتب التعليم برفحاء

صراحة – محمد المحسن : دشن تعليم بمنطقة الحدود الشمالية مشروع نظام إدارة الجودة في مكتب التعليم برفحاء ، وقسم الشؤون التعليمية بنات برفحاء ،وثانوية رفحاء للبنين ،والثانوية الأولى للبنات برفحاء ،وثانوية واحة المعرفة بعرعر ،والمدرسة الابتدائية الثامنة بطريف .

ويسعى تعليم الشمالية للحصول على احدث شهادة في الأيزو العالمية “ios-9001-2015” ،النسخة الإلكترونية ،لتكون أول جهة تعليمية تسعى للحصول عليها في المنطقة الشمالية بنسختها الحديثة .

وأوضح مدير الجودة بالمنطقة ،ومدير مشروع تطبيق نظام الآيزو 2015 – 9001 ،بمنطقة الحدود الشمالية ماجد الرويلي أن المبادرة على مستوى المنطقة جاءت من مكتب تعليم رفحاء لتحفيز المبادرين والتحسين والتطوير للبيئة التعليمية وعمل على تذليل المعوقات وتقديم الدعم لتحويلها من فكرة إلى عمل على أرض الواقع على مستوى المنطقة وذلك بإشراف إدارة الجودة الشاملة بالمنطقة.

وبين الرويلي أن الهدف جاء من الخطة الاستراتيجية لتعليم المنطقة الشمالية والمرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية وتحسين البيئة التعليمية وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الجودة في الميدان التعليمي .