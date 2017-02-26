أمطار على منطقة الباحة

صراحة – واس : هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها .

كما شملت الأمطار بني فروه وبني ظبيان وبني سار والجوه وقرن ظبي وبيده وبني عدوان ودوس وبرحرح والنصباء , سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب منها وادي الخيطان ووادي أم عمر ووادي الجحافين ووادي جبر ووادي قوب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .