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27 فبراير, 2017   2599

فشل محاولات التحالف بين المرشحين الاشتراكي واليساري في انتخابات رئاسة فرنسا

المرشح الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية بنوا هامون يتحدث أمام حشد يوم 23 فبراير شباط 2017. تصوير: باسكال روسيجنول - رويترز

صراحة – وكالات : قال المرشحان في انتخابات الرئاسة الفرنسية الاشتراكي بنوا هامون واليساري جان لوك ميلينشون إنهما لم يتمكنا من الاتفاق على تحالف محتمل في الانتخابات المقبلة.

وتعني عدم قدرتهما على التوصل لاتفاق استبعاد أي فرصة فيما يبدو أمام اليسار للوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات.

وكشف استطلاع رأي يوم الأحد أن هامون وميلينشون سيحلان في المركزين الرابع والخامس في الجولة الأولى للانتخابات وسيحصلان على 13 و12 بالمئة من الأصوات على التوالي.

وقال هامون لمحطة (تي.إف1) التلفزيونية يوم الأحد إنه اجتمع مع ميلينشون مساء يوم الجمعة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

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