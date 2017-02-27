فشل محاولات التحالف بين المرشحين الاشتراكي واليساري في انتخابات رئاسة فرنسا

صراحة – وكالات : قال المرشحان في انتخابات الرئاسة الفرنسية الاشتراكي بنوا هامون واليساري جان لوك ميلينشون إنهما لم يتمكنا من الاتفاق على تحالف محتمل في الانتخابات المقبلة.

وتعني عدم قدرتهما على التوصل لاتفاق استبعاد أي فرصة فيما يبدو أمام اليسار للوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات.

وكشف استطلاع رأي يوم الأحد أن هامون وميلينشون سيحلان في المركزين الرابع والخامس في الجولة الأولى للانتخابات وسيحصلان على 13 و12 بالمئة من الأصوات على التوالي.

وقال هامون لمحطة (تي.إف1) التلفزيونية يوم الأحد إنه اجتمع مع ميلينشون مساء يوم الجمعة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.