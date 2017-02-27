أبطال آسيا: الفتح والتعاون أمام لخويا والاستقلال

صراحة – الرياض : يلتقي نادي الفتح السعودي مع ضيفه لخويا القطري اليوم على ستاد عبدالله بن جلوي في الإحساء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الجزيرة الإماراتي مع استقلال خوزستان الإيراني على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويتصدر لخويا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام استقلال خوزستان، في حين لا زال رصيد الفتح والجزيرة خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 14 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي استقلال خوزستان مع لخويا على ستاد غدير في الاهواز، والفتح مع الجزيرة على ستاد عبدالله بن جلوي في الإحساء.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأسبوع الماضي فوز لخويا على الجزيرة 3-0 في الدوحة، واستقلال خوزستان على الفتح 1-0 في مسقط.

وفي طهران يخوض نادي التعاون السعودي مواجهة قوية عندما يتقابل خارج ملعبه مع الاستقلال الإيراني يوم الاثنين على ستاد آزادي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً لوكوموتيف الأوزبكي مع الأهلي الإماراتي يوم الاثنين على ستاد لوكوموتيف في طشقند.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق عدد الأهداف المسجلة أمام التعاون، في حين لا زال رصيد الاستقلال ولوكوموتيف خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 13 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع لوكوموتيف على ستاد آزادي في طهران، والأهلي مع التعاون على ستاد راشد في دبي.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأسبوع الماضي فوز الأهلي على الاستقلال 2-1 في دبي، والتعاون على لوكوموتيف 1-0 في البريدة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.