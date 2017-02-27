أردوغان وبارزاني يبحثان عملية تحرير الموصل

صراحة – وكالات : بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإقليم، وعملية تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش”.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني في أربيل، يوم أمس، أن أردوغان استقبل بارزاني في قصر “مابين” باسطنبول، وأن الجانبين بحثا التطورات السياسية في المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، وكذلك نتائج زيارة رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأخيرة للإقليم.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا التطورات السياسية في سوريا، ومفاوضات جنيف المستمرة، وانعكاس تغير الموازين الدولية على المنطقة والعلاقات بين تركيا والإقليم.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضا تحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى، من تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن أردوغان جدد دعمه للإقليم فيما يخص الحرب على “داعش”.

وحضر اللقاء وزير الطاقة والموارد الطبيعية، براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، ومساعد وزير الخارجية التركي، أحمد يلماز، والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، سفين دزيي، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين.