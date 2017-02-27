التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> ثلاثة قتلى و19 مفقودا في فيضانات بوسط تشيلي
27 فبراير, 2017   2599

ثلاثة قتلى و19 مفقودا في فيضانات بوسط تشيلي

أشخاص يسيرون بجوار طريق مدمر في أعقاب فيضان بالقرب من سانتياجو يوم الأحد - لرويترز. يحظر استخدام الصورة للأغراض التحريرية داخل تشيلي. يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.

صراحة – وكالات : لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد 19 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة على تشيلي خلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انهيارات طينية وانقطاع المياه في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر يوم الأحد إن هطول الأمطار تسبب في فيضان الأنهار في الوديان الجبلية بالقرب من العاصمة سانتياجو مما أدى إلى محاصرة 373 شخصا.

وقالت شركة مياه العاصمة إن إمدادات مياه الشرب لأكثر من مليون أسرة في سانتياجو تأثرت.

وفي تغريدة على تويتر قالت الرئيسة ميشيل باشيليت “تعمل فرق الطوارئ على الأرض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين ومن أجل إعادة إمدادات المياه.”

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA