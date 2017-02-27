ثلاثة قتلى و19 مفقودا في فيضانات بوسط تشيلي

صراحة – وكالات : لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد 19 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة على تشيلي خلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انهيارات طينية وانقطاع المياه في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر يوم الأحد إن هطول الأمطار تسبب في فيضان الأنهار في الوديان الجبلية بالقرب من العاصمة سانتياجو مما أدى إلى محاصرة 373 شخصا.

وقالت شركة مياه العاصمة إن إمدادات مياه الشرب لأكثر من مليون أسرة في سانتياجو تأثرت.

وفي تغريدة على تويتر قالت الرئيسة ميشيل باشيليت “تعمل فرق الطوارئ على الأرض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين ومن أجل إعادة إمدادات المياه.”