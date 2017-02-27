برنامج “مشاركة” يعلن فتح التسجيل أمام المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

صراحة-الرياض:أعلنت بوابة “تسعة أعشار” إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مشاركة” ،وتستمر حتى 4 أبريل القادم، حيث يهدف البرنامج إلى توفير الدعم التمويلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساندتها في النمو، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، عبر الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

وتعتمد آلية الدعم المقدم من برنامج “مشاركة” على حصول المستثمرين المشاركين على تمويل متساوٍ بمقدار 50% من إجمالي المبالغ المستثمرة من خلال البرنامج.

ويُمكن لصناديق الاستثمار المرخصة والمعتمدة من هيئة السوق المالية، والشركات الاستثمارية، ودور وصناديق الاستثمار العائلية، والبنوك، الالتحاق بالبرنامج، والتقدم للاشتراك عبر تعبئة النموذج الموجود في صفحة البرنامج الإلكترونية بمنصة تسعة أعشار على الرابط: https://a2f.910ths.sa/fund-manager/musharakah.

ويسعى برنامج “مشاركة” الحكومي لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز ودعم رأس المال الجريء، وصناديق الاستثمار الخاصة، حتى تكون عاملاً رئيسياً لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، والإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني.

ويُعد برنامج “مشاركة”، الذي أطلق في شهر يناير من عام 2015م، أحد البرامج العاملة تحت مظلة بوابة تسعة أعشار “للحلول المالية”.