الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف والأنظار على سياسة ترامب الاقتصادية

صراحة-وكالات:استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت. وكان المعدن الأصفر سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1260.10 دولار.

كما استقر الذهب أيضا في العقود الأمريكية الآجلة عند 1258 دولارا.

ويترقب المستثمرون كلمة ترامب أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي مساء الثلاثاء حيث ينتظر أن يعطي مؤشرات عن خطته لخفض الضرائب.

وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 18.36 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1022.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1030.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 770.20 دولار للأوقية