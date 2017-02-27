طبية جامعة الملك سعود تعتمد تطبيق “تجربتي” لتقييم أداء خدمتها

صراحة-الرياض:دشن معالي مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر “برنامج تجربتي” الذي يُعنى بتقييم الخدمات المقدمة الخدمية والصحية الكترونياً من خلال التطبيقات الالكترونية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.

وقال معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر في حديث له إن تطبيق تجربتي يؤكد التزام المدينة الطبية الجامعية بتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، ويهدف إلى تحسين وتطوير رحلة المريض العلاجية في جميع مراحلها من لحظة دخوله المدينة الطبية إلى لحظة خروجه مع السعي بأن تكون التجربة ناجحة ومتميزة في كل مراحلها مما يصب في مصلحة المريض.

ويمكن برنامج تجربتي زوّار المدينة الطبية الجامعية ومنسوبيها من تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ومنسوبي المدينة الطبية التي عادة ما يدخل فيها العديد من الإدارات الطبية والخدمية، بهدف تحسين الأداء وضمان الجودة، ويأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تنفذها المدينة الطبية الجامعية لتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المدينة الطبية الجامعية سواء أكانوا من زوارها او منسوبيها.

ومن جانبه أوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر أنه تم إعداد برنامج تجربتي وتطويره بما يتوافق معايير الجودة العالمية، ويمكن المستخدمون له تقييم خدمات المدينة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية أو تحميله من تطبيق الأندرويد أو IOS، مضيفاً بأن البرنامج يدعم اللغتين العربية والإنجليزية ويضم عدة استبانات تشمل كل من مستشفى الملك خالد الجامعي، مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، ومستشفى طب الأسنان الجامعي، كما يمكن الاستفادة من البرنامج وتطبيقه في القطاعات الصحية الأخرى كنموذج موحد يمكن قياس نسبة رضا المريض من خلاله على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن المدينة الطبية تسعى إلى تحسينه وتطويره والعمل على مخرجاته وحل العوائق التي تواجه المريض خلال رحلته العلاجية.

وفيما يخص انعكاساته على أداء العاملين في المجالين الصحي و الإداري، أكد المعمر أنه يمكن تقييم مستوى وأداء الإدارات الخدمية والطبية، والأقسام، والأطباء من خلال عين المريض، مما يزيد من كفاءة الأداء بما يحقق الأهداف المنشودة.

وحول طريقة عمل الاستبانة أفاد المعمر أنه قبل البدء بتقييم الخدمة يتم طلب عدة معلومات تفصيلية “غير الزامية” عن مُقيّم الخدمة، للاستفادة منها في الدراسات والأبحاث المستقبلية، ثم يتم البدء بالاستبيان.

وحول إمكانية تطوير البرنامج أوضح الدكتور المعمر أنه يمكن إضافة أو حذف أو تعديل أي استبيان مستقبلا، كما يمكن تحديد فترة زمنية للاستبيان، لافتاً النظر إلى أن التطبيق يسمح للزائر الاستعلام عن أحد مستشفيات المدينة الطبية بشكل عام، واختيار شريحة معينة كالعيادات الخارجية مثلاً، واختيار تاريخ قياس نسبة الرضا أو تحديد أحد المؤشرات لنسبة الرضا كالنظافة أو مواقف السيارات أو التمريض .

وذكر أن البرنامج يعدُ جزءاً من مبادرات الخطة الاستراتيجية التي تعمل المدينة الطبية عليها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مؤكدًا حرص المدينة الطبية الجامعية على خدمة زوّارها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل الوصول لضمان جودة الخدمة.