وكالة شؤون المسجد النبوي تصدر بطاقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

صراحة-الرياض:أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون والمسجد النبوي ممثلةً في وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الخدمات الاجتماعية, “بطاقة الرموز الإرشادية بالمسجد النبوي”, ضمن خطط التطوير الرامية لخدمة زائري المسجد النبوي من المصلين والزوار ودعما منها لتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت, أنه تم العمل على إصدار بطاقة الرموز الإرشادية في المسجد النبوي ومخطط مواقع الخدمات بالمسجد النبوي التي تزود الزائر بمعلومات عن المواقع في المسجد النبوي وتسهل عمليه الوصول لجميع الخدمات المتوفرة في المسجد وسرعة إيجاد نقاط المساعدة لطرح السؤال والاستفسار وطلب المساعدة, مبينا أن البطاقة تضم ثلاث لغات (العربية ،الانجليزية ،الأوردية) .