التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء ماليزيا
27 فبراير, 2017   2415

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء ماليزيا

43bad5ccb1b3fc90983203ed27a896c1_w570_h650

 

صراحة-واس:عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.
وقبيل جلسة المباحثات وقع خادم الحرمين الشريفين في سجل زيارات قصر رئيس الوزراء ، وقال – حفظه الله – : “انتهز فرصة زيارتي لقصر رئيس الوزراء في ماليزيا الشقيقة لأعبر عن اعتزازي بما حققته ماليزيا من تقدم ورقي، وما وصلت إليه العلاقات بين بلدينا من تطور في جميع المجالات ، وأتطلع أن تسفر زيارتي لماليزيا عن نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين”.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
عقب ذلك جرى خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضرها من الجانب الماليزي، معالي وزير الخارجية انيفاه بن أمان، ومعالي وزير الدفاع هشام الدين حسين، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينال رحيم زين الدين.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA