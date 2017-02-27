أمانة الشرقية تخصص أراضي لفروع البريد السعودي ووزارة الاتصالات

صراحة-الدمام :خصصت أمانة المنطقة الشرقية, قطعتي أرض لصالح مؤسسة البريد السعودي في محافظة بقيق بمساحة 3875 متراً مربعاً، والثانية بمساحة 2489 متراً مربعاً بهجرة الثمامة, كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4229 متراً مربعاً، لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهجرة الراجحة بالمحافظة .

وأفاد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن قرار تخصيص هذه الموقع تأتي استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة والجهات كافة، وحرصاً من أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, وتوفير المرافق الخدمية والتعليمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين .

وأفان أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية .