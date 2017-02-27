الصحة تنهي مشروع تطوير وتجهيز قسم العنايات المركزة بمستشفى عسير

صراحة-أبها:أتمت وزارة الصحة الاستلام المبدئي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بسعة 36 سريراً ( موديولار), بتكلفة إجمالية بلغت 61.298.205 ريالات .

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى التي كانت عددها 13 سريراً قد انتهت في وقت سابق، وجرى تشغيلها بعد تخصيصها لعناية القلب, إلى جانب الانتهاء من المرحلة الثانية بـ 32 سريراً, وجاري العمل حالياً لتعقيم القسم وتشغيله، مفيدة أن المشروع أنجز في وقت قياسي حيث استغرق 120 يوماً .

وأبانت أن عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بعد مشروع التطوير بلغت 63 سريراً منها 13 سريراً لعناية القلب، و50 سريراً للعناية المركزة, مؤكدة أن هذا المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية والاستجابة السريعة للحالات المحولة من المستشفيات الطرفية بالمنطقة.