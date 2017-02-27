الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير رومانيا لدى المملكة

صراحة-الرياض:تسلّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين رسالة من وزير خارجية رومانيا , أعرب خلالها عن رغبة بلاده في العمل مع المنظمة من أجل تنمية الحوار بين الثقافات وتعزيز السلم والتسامح .

جاء ذلك خلال استقبال معاليه , في مكتبه بجدة اليوم , سفير رومانيا لدى المملكة ميهاي كومان .

وتناول الاستقبال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, واتفق الطرفان على إضفاء الصبغة المؤسسية على العلاقة بينهما, وذلك من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في القادم من الأيام .

وأعرب الدكتور العثيمين عن رغبة منظمة التعاون الإسلامي في تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا ,مؤكداً للسفير الروماني دعم المنظمة له وتعاونها معه خلال فترة توليه لمهامه في المملكة العربية السعودية .