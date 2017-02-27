ضبط 8 محلات وإتلاف 130 كيلوا من الأطعمة الفاسدة في المدينة

صراحة-المدينة المنورة:قامت امانه منطقه المدينه المنوره ممثله في بلديه قباء بزيارة أكثر من 215 زيارة شملت كافة المحلات المتعلقة بأنشطة الصحة العامة وذلك خلال الأسبوع الماضي ، واسفرت عن إتلاف 130 كيلوا من الأطعمة الفاسدة ، فيما تم إغلاق 8 محلات تجارية لعدم وجود تراخيص ، فيما تم تطبيق لائحة الغرامات بحق 30 محلاً من المحلات لمخالفتها الإشتراطات الصحية ، فيما تم حجز 3 سيارات أيسكريم ، خلال جولات ميدانية نفذها المراقبون بالبلدية على منشآت ومستودعات الأغذية ومحلات السمك بسوق الطباخة . أوضح ذلك رئيس بلدية قباء المهندس عبد الرحمن بن مرزوق الصاعدي الذي بين بأنه الجولات الرقابية لا تزال مستمرة لمتابعة المحلات التجارية وملاحقة المخالفين ، فيما دعا الصاعدي المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ كل ما يهدد الصحة العامة وذلك من خلال رقم البلاغات 940 .