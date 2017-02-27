وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع وزير الموارد البشرية الماليزي آفاق التعاون في مجالات العمل

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم ، على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لماليزيا، معالي وزير الموارد البشرية الماليزي داتو سري ريتشارد ريوت .

وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه التعاون حول عدد من قضايا سوق العمل ذات الاهتمام المشترك ، ومن بينها آليات تطوير الموارد البشرية، وتبادل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وكذلك ما يتعلق بالتفتيش العمالي وبرامج الصحة والسلامة المهنية.

كما جرى خلال اللقاء التباحث حول تبادل الموارد البشرية من الفنيين بين الوزارتين، إضافة إلى تنظيم برامج التدريب في مجال تسوية الخلافات العمالية.

ومن المزمع توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في وقت لاحق اليوم تعمل على تنظيم أوجه التعاون ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.