بدء تشغيل محطة التنقية بسد وادي ضمد بجازان بسعة تقديرية تصل إلى 4000م3

صراحة – محمد المحسن : بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم تشغيل محطة التنقية بسد وادي ضمد بسعة تقديرية تصل إلى 4000 متر مكعب يومي.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر أنه تم تشغيل محطة تنقية سد وادي ضمد بعد أن أنهت الإدارة العامة للمياه عملية الاختبارات الأزمة لضمان ناتج المياه وبلوغها للمواصفات المطلوبة .

وبين أنه يتم حالياً تغذية الأشياب المجاورة لها عبر خطوط نقل المياه المنقاة التي تمد صهاريج السقيا المجانية والخاصة لتغذية كلاً من محافظات العيدابي والدائر بني مالك و فيفاء , مؤكداً أن الأشياب قادرة على تغذية “286” صهريج في اليوم الواحد والتي ستسهم في تزويد وسد حاجة المواطنين من المياه.

وأبان المهندس الجبر أن إدارة خدمات المياه بالمنطقة تبذل كافة الجهود لتوصيل المياه المحلاة لكافة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الفضلي.