مركز العمل عن بعد يدرب 98 متدربة على برنامج العمل عن بعد



صراحة – خالد الحسين : نظم مركز العمل عن بعد بمنطقة جازان اليوم لقاءاً تعريفياً ببرنامج العمل عن بعد , وذلك بمسرح الكلية التقنية للبنات بمدينة جيزان .

وهدف اللقاء الذي استهدف 98 متدربة من خريجات ومتدربات الكلية التقنية الى التعريف بمركز العمل عن بعد و أهدافه والفرص الوظيفية والتدريبية التي يقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات.

وتناول الملتقى شرحا كاملا عن مركز العمل عن بعد وما يقدمه للمرأة من فرص وظيفية وتدريبية تطوير وتنميه المجتمع عن طريق توفير البيئة المناسبة لإقامة دورات في مجالها , وكيفيه الحصول على عقود وظيفية لدى الشركات والمؤسسات.

ويأتي الملتقي ضمن البرامج التي ينفذها المركز في إطار التعاون القائم بين القطاعات الحكومية والخاصة.