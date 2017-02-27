الهلال يستضيف الريان القطري بدوري أبطال آسيا غداً

صراحة – نواف العايد : يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الريان القطري غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وحسب الإحصائيات في المواجهات يتفوق الهلال، والتقى الفريقان مرتين في دور المجموعات لنسخة عام2013 وفاز الهلال ( 3 – 1 ) وفي المباراة الثانية فاز الهلال( 2- 0 ) في مباراة الإياب ، وتعادل عام 1998 مع الريان وخسر مباراة واحدة بنتيجة( 3- 2 ) .

ويسعى الهلال إلى حصد النقاط الثلاث لنيل صدارة المجموعة خاصة بعد تعادله في المباراة الماضية بالجولة الأولى مع الفريق الإيراني بهدف لكل منهما ، في حين فاز الفريق القطري بالجولة الأولى على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وضعته في صدارة المجموعة .