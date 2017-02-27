وسائل الإعلام الماليزية تحتفي بكلمة خادم الحرمين في حفل العشاء الملكي

صراحة – فيصل القحطاني : أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الماليزية الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء أمس خلال حفل العشاء الذي أقامه جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تكريماً له – أيده الله – بمناسبة زيارته الرسمية لماليزيا ، والتي عبر فيها عن الشكر والتقدير لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن المستوى المرموق الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات، وإلى التطلعات للارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

فقد قالت صحيفة “نيوستريتز تايمز” في عددها الصادر اليوم : إن ما قاله خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ليس غريباً على المملكة وشعبها فالمملكة تدعم دائماً كل ما من شأنه تعزيز مصالح الأمه وتقدمها، وأن هذه الزيارة تصب في ذلك الاتجاه .

وأكدت أن ماليزيا حكومة وشعباً تكن لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وشعب المملكة كل الحب والتقدير والاعتزاز ، ويبرز ذلك في حجم الاهتمام الحكومي والشعبي بهذه الزيارة ، مشيرة إلى أن جلالة ملك ماليزيا قدم لخادم الحرمين الشريفين وسام الدولة الأول ( وسام التاج ) الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

واستعرضت الصحيفة حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، وعدت المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا، لافتة إلى أن إجمالي التجارة بين البلدين، في عام 2016 ارتفع بنسبة 12.4% لتصل إلى (3.17) مليار دولار، مقارنة مع (2.82) مليار دولار في عام 2015، وأن الفرص مهيأة لمزيد من التقدم في هذا الجانب المهم.

أما صحيفة ملاي ميل فوصفت زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى ماليزيا بالمهمة جداً في تاريخ البلدين الشقيقين ، وقالت: إنها تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المتنامية سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي .

كما أبرزت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الماليزية الزيارة في برامجها المختلفة وسلطت الضوء على كل جوانبها والآثار المترتبة عليها ، التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين، كما ازدانت الطرق والساحات العامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور بصور خادم الحرمين الشريفين وأعلام المملكة العربية السعودية ترحيباً بهذه الزيارة الميمونة .