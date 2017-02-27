محافظ بيشة يدشن مبادرة “لأجلك”

صراحة – محمد المحسن : دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أمس الأحد مبادرة “لأجلك”، بحضور رئيس المجلس البلدي ناصر الجهمي ورئيس البلدية المهندس محمد البشر وعدد من أعضاء المجلس البلدي في بيشة.

وأوضح رئيس المجلس أن مبادرة “لأجلك” صديقة للبيئة وتشمل جميع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، فهي تُقدم من أجلهم وهم المستفيدين منها، وتساهم في التقيد بالشروط الصحية، وتم انطلاقها باستبدال الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار على الصحة العامة بالأكياس الورقية، وارتداء ملابس واقية وملائمة أثناء العمل، وغطاء للرأس، والمحافظة على النظافة الشخصية للعاملين مع العناية بنظافة الأيدي، واتباع الممارسات الصحية السليمة باستخدام المناشف الورقية، ومنع انتقال التلوث بعدم ارتداء المتعلقات الشخصية مثل الخواتم ، والاهتمام بالنظافة العامة ونظافة الأدوات الشخصية في التحضير.

من جهته أكد رئيس البلدية أن صحة البيئة في البلدية ستقوم بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الشأن في حال مخالفة التعليمات السابقة.

فيما أشاد محافظ بيشة بهذه المبادرة مقدما شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية , متمنيا أن يكون هناك مبادرات أخرى تساعد في تنمية بيشة وتطويرها في الجانب البلدي والبيئي والصحي.