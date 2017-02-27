دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي أمام ذوب آهن الإيراني غداً

صراحة – خالد الحسين : يواجه فريق الأهلي السعودي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، بعمان غداً في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 3 نقاط عقب فوزه على بونيودكور الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد ، ويسعى الأهلي إلى مواصلة صدارته وتحقيق العلامة الكاملة والابتعاد بالصدارة ليقطع شوطا مهما في الدور الأول خاصة أن الفريق الإيراني لديه نقطة واحدة بعد تعادله مع العين الإماراتي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى .

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي مع ذوب آهن بدوري أبطال آسيا، وسبق للأهلي مواجهة عدة فرق إيرانية في البطولة الآسيوية، حقق تفوقا عليها في أغلب المواجهات .

والتقى الأهلي مع استقلال طهران في دور المجموعات لنسخة عام 2010 لدوري أبطال آسيا حيث خسر ( 2- 1 ) في المباراة الأولى ثم خسر بنفس النتيجة في المباراة الثانية ، وفي دور المجموعات لنسخة عام 2012 التقى الأهلي مع سباهان أصفهان حيث تعادلا ( 1- 1 ) في مباراة الذهاب قبل أن يفوز سباهان ( 2- 1 ) في المباراة الثانية، والتقى الأهلي وسباهان في نفس النسخة مرة أخرى ولكن في دور الثمانية حيث تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب ثم فاز الأهلي ( 4-1 ) في مباراة الإياب.

وكرر الأهلي مواجهته مع سباهان في دور المجموعات لنسخة 2013 حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى ( 4 -2 ) ثم عاد الأهلي وفاز ( 4 – 1 ) ، ثم التقى الأهلي مع تركتور تبريز في دور المجموعات لنسخة 2015 حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى ( 2 – 0 ) ثم تعادل الفريقان 2-2 في المباراة الثانية ، وفي دور الـ16 للنسخة نفسها من البطولة التقى الأهلي مع نفط طهران وفاز في مباراة الذهاب ( 1-0 ) ثم فاز مجددا في مباراة الإياب ( 2-1 ) .