المبتعث عيونسه يحصد جائزة التفوق العلمي بجامعة انديانا بالولايات المتحدة

صراحة – نواف العايد : حصد المعيد بقسم علوم طب الأسنان الاستعاضية بكلية طب الاسنان بجامعة طيبة بالمدينة المنورة والمبتعث إلى جامعة انديانا في الولايات المتحدة الامريكية سلطان عيونسه جائزة التفوق العلمي والتي تمنحها الجامعة الأمريكية للتفوق العلمي لطلبة السنة الاولى من البرنامج .

وقال مدير جامعة طيبة معالي الدكتور عبدالعزيز السراني إن الجامعة فخورة بهذه النماذج المتفوقة من طلبتها المبتعثين بالخارج الذين رسموا أسماءهم على جدار التفوق والإبداع والتميز مما يجعلنا نفخر بهم وبكل طالب وطالبة استطاعوا أن يحققوا إنجازات متميزة داخل وخارج المملكة.

وأكد الطالب أهمية الجائزة التي تعدّ حافزا لتكرار حصد جوائز عالمية على مدار السنوات القادمة لجميع الطلبة والطالبات المبتعثين .