جامعة طيبة توقع اتفاقية مع شرطة المدينة المنورة

صراحة – فيصل القحطاني : وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع شرطة المدينة المنورة.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني أهمية الشراكة بين الجامعة ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة التي تؤكد ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الحكومة في تيسير مصالح الموطنين.

ونوه بالدور الذي يقوم به معهد البحوث في الجامعة في مبادراتها وتعاقداتها مع الجهات ذات العلاقة والجهات الخدمية, وتمثيل الجامعة في القطاع الاستشاري لتقديم خدمات الجامعة لكافة فئات المجتمع.

من جهته أوضح عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور معاذ بن عبد الله مجددي أن هذه الاتفاقية تأتي لأهمية القطاع الأمني, و في إطار التعاون بين المؤسسات العلمية وأجهزة الدولة التي تخدم المجتمع ، ورغبة في تعميق التواصل بين مديرية الشرطة بمنطقة المدينة المنورة وجامعة طيبة وتقوية التعاون والتكامل بينهما في تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والاستشارية والبحوث التطبيقية والدراسات وإقامة البرامج والدورات التي تسهم في رفع الكفاءة والأداء.

وقال : نسعى في الاتفاقية إلى تقديم الخدمات في مجالات الجودة والتميز المؤسسي والتحسين وخدمة المستفيدين وتطوير العاملين وتدريبهم على أحدث الممارسات في هذه المجالات , ونسعى إلى الدعم المتبادل لمشروعات الطرفين سواء بالبحوث التطبيقية أو الدراسات أو بالتنفيذ أو تقييم الأداء أو التطوير, والاستفادة من الكوادر المؤهلة بين الطرفين .

جدير بالذكر أن الاتفاقية عقدت لمدة خمس سنوات هجرية بدأت من تاريخ توقيع العقد اليوم.