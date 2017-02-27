جامعة أم القرى تعلن موعد الاختبارات التحريرية للوظائف الإدارية

صراحة – خالد الحسين : أعلنت اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية بجامعة أم القرى عن مواعيد اختبارات مسجل طلبة، ومساعد إداري للرجال، يوم السبت القادم الموافق 5/ 6/ 1438هـ، بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية، كما أعلنت عن مواعيد وظائف المساعد الإداري المخصصة للنساء، يوم السبت القادم الموافق 5/ 6/ 1438هـ، بكلية الطب بشطر الطالبات، في المدينة الجامعية بالعابدية، في قاعة ( A- B –C ).

وأكد وكيل الجامعة نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور ياسر بن سليمان شوشو أنه تم تحديد مواعيد الاختبارات للمرشحين لدخول المسابقة الوظيفة على ثلاث فترات بالنسبة للوظائف الرجالية؛ حيث تنطلق الفترة الأولى في تمام الساعة 8 صباحاً، والفترة الثانية 11 صباحاً، بينما تبدأ الفترة الثالثة في تمام الساعة 4 عصراً. وأضاف الدكتور شوشو أن آلية اختبارات الوظائف النسائية ستتم على أربع فترات؛ حيث تبدأ الفترة الأولى في تمام الساعة 8 صباحاً، والفترة الثانية ستبدأ الساعة 11 صباحاً، والفترة الثالثة تبدأ 2 ظهراً، فيما تبدأ الفترة الرابعة الساعة 5 عصراً.

وأهاب وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو بجميع المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات ضرورة التقيد بالحضور قبل المواعيد المحددة بنصف ساعة على الأقل، مصطحبين استمارات الترشيح التي يجب طباعتها عبر بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني، مع إبراز إثبات الهوية الشخصية (الهوية الوطنية – جواز السفر) للمرشح، مثمناً حرص ومتابعة معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور بكر ي بن معتوق عساس على إجراء الاختبارات في موعيدها المحددة، مشيداً بالدور الذي تقوم به اللجان العاملة لإجراء هذه الاختبارات، متمنياً التوفيق للجميع.