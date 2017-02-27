فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية يشارك بمعرض الدفاع المدني

صراحة – فيصل القحطاني : أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي أهمية نشر وتعريف خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمجتمع عبر مشاركة فرع المنطقة الشرقية ضمن فعاليات معرض الدفاع المدني ، مبرزاً اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة الالتزام بأنظمة السلامة داخل الفروع التابعة لها ، وإبراز الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لجميع الفئات المستفيدة من الوزارة سواء كان ذلك داخل الدور والمكاتب أو خارجها ، متمثلاً بالخدمات المقدمة من القطاعين العمل والتنمية .

جاء ذلك خلال متابعته لاستعدادات جناح فرع الوزارة في اليوم الأول من مشاركته بمعرض الدفاع المدني الذي انطلق اليوم وتنظمه إدارة الدفاع المدني تحت عنوان ” يدا بيد للوقاية من المخاطر” ، بمشاركة 50 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .

وأفاد الغامدي أن جناح وزارة الفرع شهد زيارة أكثر من ألف طفل من طلاب المدارس والكشافة في أول يوم في الفترة الصباحية ، حيث تعرفوا على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن في جميع الفعاليات والمناشط الوطنية .

من جانبه ذكر مساعد المدير العام لقطاع العمل بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد على ضرورة التقيد بوسائل الوقاية في منشآت القطاع الخاص والتي منها توفير بيئة عمل آمنة منها الصيانة المستمرة للآلات واستبدال التالف منها ، واحاطة منطقة الخطر بحواجز ، واجراء تعديل في تصميم الآلات ، واتباع قواعد التخزين والسلامة في المناولة والرص ، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية مناسبة ، والوقاية من الحرارة والضوضاء وغير ذلك ، ودراسة مخاطر العمل باستمرار ووضع الحلول لذلك ، مشيراً الى أن معالجة الأسباب المرتبطة بالعامل الانساني تشمل حسن اختيار الأفراد العاملين ، واستخدام الملصقات لإرشاد العاملين ، وتدريب العاملين ، وإجراء فحوصات منتظمة عن السلامة والصحة ، واستخدام التشجيع الإيجابي ، والتحكم في عبء وتوتر العمل الزائد ، والتأكيد على التزام الإدارة العليا .