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27 فبراير, 2017   2254

احباط تهريب أكثر من 18 ألف زجاجة خمر في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة

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صراحة – محمد المحسن : نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط كمية من الخمور بلغ عددها (18.888) زجاجة، وذلك بعد أن تم محاولة تهريبها في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
أوضح ذلك مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي ، مبيناً أن رجال الجمارك بعد قيامهم بتفتيش إحدى الشاحنات القادمة، عثر على كمية من الخمور بلغ عددها (18.888) زجاجة، مخبأة داخل كراتين مياه بمقدمة صندوق الشاحنة لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, مبرزا النجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.

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