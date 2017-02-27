تعليم نجران ينظم مسابقة أبناء شهداء الحد الجنوبي

صراحة – محمد المحسن : تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة النشاط الطلابي الفني استقبال المشارَكَات في مسابقة “ابن الشهيد ابني” للرسم والتصوير الفوتوغرافي للبنين والبنات في مدارس الحد الجنوبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة عبدالله الشهري أن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي وجه بتمديد موعد المسابقة حتى يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ، داعياً جميع الفئات العمرية في الوسط التعليمي بالمنطقة الجنوبية إلى المشاركة في هذه المسابقة الوطنية والإنسانية النبيلة، حيث سيتم اختيار أكثر من ١٠ فائزين بجوائز تصل قيمتها ٢٠ ألف ريال.

وأشار الشهري إلى أن مسابقة الرسم يجب أن تحاكي شعار المسابقة وفق شروط محددة لمختلف الفئات العمرية أهمها عدم استخدام أقلام الرصاص أو الفحم أو الكمبيوتر، بالإضافة إلى عدم السماح بعمل برواز أو هامش للعمل الفني أو الكتابة على واجهة العمل، ويشترط في مسابقة التصوير الفوتوغرافي أن تجسد الصورة مشاعر عاطفة الأبوة أو الأمومة في رسالة واضحة تناسب المحور على أن تكون المشاركة مفتوحة تحت أي تصنيف يظهر كمية الجمال في العمل الفوتوغرافي، وأن تكون المشاركة من تصوير المتقدم نفسه بكاميرا احترافية، فضلاً عن عدد من اشتراطات المقياس والجودة والوضوح للصورة على أن يتم تسلم عمل الرسم يدوياً إلى إدارة النشاط الطلابي والصور الفوتوغرافية عبر البريد الالكتروني.