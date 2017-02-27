صراحة – نواف العايد : يلتقي فريق يوفنتوس حامل اللقب في النسختين الماضيتين مع نظيره نابولي غداً في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم .
ويلتقي قطبا العاصمة لاتسيو وروما في دربي قوي بعد غد الأربعاء على الملعب الأولمبي في روما في مباراة نصف النهائي الثانية .
ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة بـ (11) في 16 مباراة نهائية مقابل 5 ألقاب لنابولي في 9 مباريات نهائية ، فيما يطمح روما للقبه العاشر في الكأس والأول منذ 2008 .
كأس إيطاليا: يوفنتوس أمام نابولي غداً وروما مع لاتسيو بعد غد
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