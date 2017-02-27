سياحة الباحة تسلم بطاقة “حرفي” للحرفيين والحرفيات

صراحة – محمد المحسن : أصدر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع بمنطقة الباحة, التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بطاقة “حرفي سعودي” للحرفيين والحرفيات بالمنطقة، وذلك ضمن مشروع السجل الوطني للحرفيين والحرفيات الذي يعمل عليه البرنامج.

وأوضح المدير العام لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني زاهر بن محمد الشهري أن عدد إصدار البطاقات بلغ 102 حرفي وحرفية من المنطقة، عادا البطاقة وسيلة الأساسية لتوثيق العمل الحرفي في المملكة من خلال حصر الحرفيين والحرفيات، ويتمثل في قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأسم، ورقم السجل المدني، والعمر، وجنس الحرفي، وجميع المعلومات الأساسية لتكون مرجعاً للبرنامج، بحيث يسلم لكل حرفي بطاقة تعريفية يستخدمها في المشاركات ويجري تحديثها بشكل دوري، وسيكون الحرفيون والحرفيات الركيزة الأساسية لأي فعالية أو ورش عمل تدريبية أو مشروع استثماري حرفي.