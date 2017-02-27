آل عباس يتوج بلقب الإسكواش

صراحة – خالد الحسين : تُوج لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس بلقب بطولة كأس الاتحاد تحت 13 سنة للعبة الإسكواش وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض .

وسلم نائب رئيس مكتب هيئة الرياضة بالرياض فيصل العجلان ،وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب ، والأمين العام خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب ياسر آل عباس ، فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال مصعب العتيبي الميدالية الفضية ومكافأة مالية .

ونال لاعب نادي حراء سالم المولد صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية فيما حصل على المركز الرابع لاعب نادي الروضة رضا حيث تسلم مكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة .